Информация за цената за PHUMPTOM (PHUM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00008959$ 0.00008959 $ 0.00008959 Най-ниска цена $ 0.00000436$ 0.00000436 $ 0.00000436 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +4.29% Промяна на цената (7д) +4.29%

Цената в реално време за PHUMPTOM (PHUM) е$0.00000525. През последните 24 часа PHUM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHUM е $ 0.00008959, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000436.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHUM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +4.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PHUMPTOM (PHUM)

Пазарна капитализация $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,998,625.36 999,998,625.36 999,998,625.36

Текущата пазарна капитализация на PHUMPTOM е $ 5.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHUM е 1000.00M, като общото предлагане е 999998625.36. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.25K.