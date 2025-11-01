Информация за цената за Photon (PHOTON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.380724 24-часов висок $ 0.416692 Рекорд за всички времена $ 0.679355 Най-ниска цена $ 0.03011794 Промяна на цената (1ч) +3.39% Промяна на цената (1д) -2.40% Промяна на цената (7д) +24.49%

Цената в реално време за Photon (PHOTON) е$0.399744. През последните 24 часа PHOTON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.380724 до най-висока стойност $ 0.416692, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHOTON е $ 0.679355, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03011794.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHOTON има промяна от +3.39% за последния час, -2.40% за 24 часа и +24.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Photon (PHOTON)

Пазарна капитализация $ 716.21K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.58M Циркулиращо предлагане 1.79M Общо предлагане 8,967,492.0

Текущата пазарна капитализация на Photon е $ 716.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHOTON е 1.79M, като общото предлагане е 8967492.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.58M.