Информация за Phonon DAO (PHONON) Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Официален уебсайт: https://phonon.network/

Токеномика и анализ на цената за Phonon DAO (PHONON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Phonon DAO (PHONON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (оценка при пълна реализация): $ 66.26K $ 66.26K $ 66.26K Рекорд за всички времена: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Phonon DAO (PHONON)

Токеномика на Phonon DAO (PHONON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Phonon DAO (PHONON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PHONON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PHONON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PHONON, разгледайте цената в реално време на токените PHONON!

Прогноза за цената за PHONON Искате ли да знаете какъв път може да поеме PHONON? Нашата страница за прогноза за цената PHONON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

