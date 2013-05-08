Токеномика на Phoenixcoin (PXC) Открийте ключова информация за Phoenixcoin (PXC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Phoenixcoin (PXC) Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Официален уебсайт: http://phoenixcoin.org/ Купете PXC сега!

Токеномика и анализ на цената за Phoenixcoin (PXC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Phoenixcoin (PXC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Общо предлагане: $ 92.57M $ 92.57M $ 92.57M Циркулиращо предлагане: $ 92.57M $ 92.57M $ 92.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Рекорд за всички времена: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0140273 $ 0.0140273 $ 0.0140273 Научете повече за цената на Phoenixcoin (PXC)

Токеномика на Phoenixcoin (PXC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Phoenixcoin (PXC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PXC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PXC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PXC, разгледайте цената в реално време на токените PXC!

