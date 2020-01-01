Токеномика на Phicoin (PHI) Открийте ключова информация за Phicoin (PHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Phicoin (PHI) The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Официален уебсайт: https://phicoin.net/ Бяла книга: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Купете PHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Phicoin (PHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Phicoin (PHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 475.79K $ 475.79K $ 475.79K Общо предлагане: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Циркулиращо предлагане: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 475.79K $ 475.79K $ 475.79K Рекорд за всички времена: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00225768 $ 0.00225768 $ 0.00225768 Научете повече за цената на Phicoin (PHI)

Токеномика на Phicoin (PHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Phicoin (PHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PHI, разгледайте цената в реално време на токените PHI!

Прогноза за цената за PHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PHI? Нашата страница за прогноза за цената PHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!