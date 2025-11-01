Информация за цената за Pharmachain AI (PHAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00056386 $ 0.00056386 $ 0.00056386 24-часов нисък $ 0.00066185 $ 0.00066185 $ 0.00066185 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00056386$ 0.00056386 $ 0.00056386 24-часов висок $ 0.00066185$ 0.00066185 $ 0.00066185 Рекорд за всички времена $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Най-ниска цена $ 0.00023748$ 0.00023748 $ 0.00023748 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) +6.75% Промяна на цената (7д) +41.26% Промяна на цената (7д) +41.26%

Цената в реално време за Pharmachain AI (PHAI) е$0.00061642. През последните 24 часа PHAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056386 до най-висока стойност $ 0.00066185, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHAI е $ 0.00142306, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00023748.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHAI има промяна от -0.05% за последния час, +6.75% за 24 часа и +41.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pharmachain AI (PHAI)

Пазарна капитализация $ 102.69K$ 102.69K $ 102.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 616.77K$ 616.77K $ 616.77K Циркулиращо предлагане 166.50M 166.50M 166.50M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pharmachain AI е $ 102.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHAI е 166.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 616.77K.