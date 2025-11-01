БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Pharmachain AI днес е 0.00061642 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHAI в MEXC сега.Цената в реално време на Pharmachain AI днес е 0.00061642 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHAI в MEXC сега.

Повече за PHAI

PHAIценова информация

Какво представлява PHAI

Бяла книга PHAI

Официален уебсайт на PHAI

Токеномика на PHAI

PHAI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Pharmachain AI Лого

Pharmachain AI цена (PHAI)

Не се намира в списъка

1 PHAI към USD - цена в реално време:

$0.00061642
$0.00061642$0.00061642
+6.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:00 (UTC+8)

Информация за цената за Pharmachain AI (PHAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00056386
$ 0.00056386$ 0.00056386
24-часов нисък
$ 0.00066185
$ 0.00066185$ 0.00066185
24-часов висок

$ 0.00056386
$ 0.00056386$ 0.00056386

$ 0.00066185
$ 0.00066185$ 0.00066185

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0.00023748
$ 0.00023748$ 0.00023748

-0.05%

+6.75%

+41.26%

+41.26%

Цената в реално време за Pharmachain AI (PHAI) е$0.00061642. През последните 24 часа PHAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056386 до най-висока стойност $ 0.00066185, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHAI е $ 0.00142306, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00023748.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHAI има промяна от -0.05% за последния час, +6.75% за 24 часа и +41.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pharmachain AI (PHAI)

$ 102.69K
$ 102.69K$ 102.69K

--
----

$ 616.77K
$ 616.77K$ 616.77K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pharmachain AI е $ 102.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHAI е 166.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 616.77K.

История на цените за Pharmachain AI (PHAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ +0.0000294405.
През последните 60 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.75%
30 дни$ +0.0000294405+4.78%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Pharmachain AI (USD)

Колко ще струва Pharmachain AI (PHAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pharmachain AI (PHAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pharmachain AI.

Проверете прогнозата за цената за Pharmachain AI сега!

PHAI към местни валути

Токеномика на Pharmachain AI (PHAI)

Разбирането на токеномиката на Pharmachain AI (PHAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PHAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Pharmachain AI (PHAI)

Колко струва Pharmachain AI (PHAI) днес?
Цената в реално време на PHAI в USD е 0.00061642 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PHAI към USD?
Текущата цена на PHAI към USD е $ 0.00061642. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pharmachain AI?
Пазарната капитализация за PHAI е $ 102.69K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PHAI?
Циркулиращото предлагане на PHAI е 166.50M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PHAI?
PHAI постигна ATH цена от 0.00142306 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PHAI?
PHAI достигна ATL цена от 0.00023748 USD.
Какъв е обемът на търговията на PHAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PHAI е -- USD.
Ще се повиши ли PHAI тази година?
PHAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PHAI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pharmachain AI (PHAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,732.82
$109,732.82$109,732.82

-0.44%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.50
$3,879.50$3,879.50

+0.48%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02829
$0.02829$0.02829

-12.08%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.74
$187.74$187.74

-0.22%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.50
$3,879.50$3,879.50

+0.48%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,732.82
$109,732.82$109,732.82

-0.44%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.74
$187.74$187.74

-0.22%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5188
$2.5188$2.5188

-0.20%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.30
$1,088.30$1,088.30

+0.36%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09624
$0.09624$0.09624

+862.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000938
$0.000938$0.000938

+369.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000146
$0.00000146$0.00000146

+128.12%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7382
$0.7382$0.7382

+43.42%