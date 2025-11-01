Pharmachain AI цена (PHAI)
-0.05%
+6.75%
+41.26%
+41.26%
Цената в реално време за Pharmachain AI (PHAI) е$0.00061642. През последните 24 часа PHAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056386 до най-висока стойност $ 0.00066185, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHAI е $ 0.00142306, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00023748.
Що се отнася до краткосрочното представяне, PHAI има промяна от -0.05% за последния час, +6.75% за 24 часа и +41.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Pharmachain AI е $ 102.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHAI е 166.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 616.77K.
През днешния ден промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ +0.0000294405.
През последните 60 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Pharmachain AI към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+6.75%
|30 дни
|$ +0.0000294405
|+4.78%
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.
The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.
The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.
It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.
Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.
The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.
Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.
Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.
However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.
Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:
“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
Разбирането на токеномиката на Pharmachain AI (PHAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PHAI сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
