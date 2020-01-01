Токеномика на Phantom Staked SOL (PSOL) Открийте ключова информация за Phantom Staked SOL (PSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Phantom Staked SOL (PSOL) Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Официален уебсайт: https://phantom.com/ Купете PSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Phantom Staked SOL (PSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Phantom Staked SOL (PSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.64M $ 83.64M $ 83.64M Общо предлагане: $ 461.51K $ 461.51K $ 461.51K Циркулиращо предлагане: $ 461.51K $ 461.51K $ 461.51K FDV (оценка при пълна реализация): $ 83.64M $ 83.64M $ 83.64M Рекорд за всички времена: $ 210.04 $ 210.04 $ 210.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Текуща цена: $ 181.43 $ 181.43 $ 181.43 Научете повече за цената на Phantom Staked SOL (PSOL)

Токеномика на Phantom Staked SOL (PSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Phantom Staked SOL (PSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSOL, разгледайте цената в реално време на токените PSOL!

