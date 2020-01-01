Токеномика на PettAI (AIP) Открийте ключова информация за PettAI (AIP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PettAI (AIP) PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Официален уебсайт: https://pett.ai/ Бяла книга: https://docs.pett.ai/ Купете AIP сега!

Токеномика и анализ на цената за PettAI (AIP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PettAI (AIP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Общо предлагане: $ 406.88M $ 406.88M $ 406.88M Циркулиращо предлагане: $ 254.75M $ 254.75M $ 254.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Рекорд за всички времена: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Текуща цена: $ 0.0091855 $ 0.0091855 $ 0.0091855 Научете повече за цената на PettAI (AIP)

Токеномика на PettAI (AIP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PettAI (AIP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIP, разгледайте цената в реално време на токените AIP!

Прогноза за цената за AIP Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIP? Нашата страница за прогноза за цената AIP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIP сега!

