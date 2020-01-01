Токеномика на Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Открийте ключова информация за Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Официален уебсайт: https://www.pestosol.com Купете PESTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 482.81K $ 482.81K $ 482.81K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 482.81K $ 482.81K $ 482.81K Рекорд за всички времена: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00048288 $ 0.00048288 $ 0.00048288 Научете повече за цената на Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Токеномика на Pesto the Baby King Penguin (PESTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pesto the Baby King Penguin (PESTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PESTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PESTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PESTO, разгледайте цената в реално време на токените PESTO!

Прогноза за цената за PESTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PESTO? Нашата страница за прогноза за цената PESTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

