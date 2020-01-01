Токеномика на PERQ (PERQ) Открийте ключова информация за PERQ (PERQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PERQ (PERQ) PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Официален уебсайт: https://perq.finance/ Бяла книга: https://docs.perq.finance/ Купете PERQ сега!

Токеномика и анализ на цената за PERQ (PERQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PERQ (PERQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 307.16K Общо предлагане: $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 568.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.08M Рекорд за всички времена: $ 0.01227992 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00053935 Научете повече за цената на PERQ (PERQ)

Токеномика на PERQ (PERQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PERQ (PERQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PERQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PERQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PERQ, разгледайте цената в реално време на токените PERQ!

Прогноза за цената за PERQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме PERQ? Нашата страница за прогноза за цената PERQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PERQ сега!

