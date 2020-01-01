Токеномика на PERQ (PERQ)

Токеномика на PERQ (PERQ)

Открийте ключова информация за PERQ (PERQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за PERQ (PERQ)

PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum.

The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow.

PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn

Официален уебсайт:
https://perq.finance/
Бяла книга:
https://docs.perq.finance/

Токеномика и анализ на цената за PERQ (PERQ)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PERQ (PERQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 307.16K
$ 307.16K
Общо предлагане:
$ 2.00B
$ 2.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 568.72M
$ 568.72M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 1.08M
$ 1.08M
Рекорд за всички времена:
$ 0.01227992
$ 0.01227992
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0
Текуща цена:
$ 0.00053935
$ 0.00053935

Токеномика на PERQ (PERQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на PERQ (PERQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой PERQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой PERQ токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на PERQ, разгледайте цената в реално време на токените PERQ!

Прогноза за цената за PERQ

Искате ли да знаете какъв път може да поеме PERQ? Нашата страница за прогноза за цената PERQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.