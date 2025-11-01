Информация за цената за Perps DAO (PERPS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00577625$ 0.00577625 $ 0.00577625 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +1.64% Промяна на цената (7д) -11.05% Промяна на цената (7д) -11.05%

Цената в реално време за Perps DAO (PERPS) е--. През последните 24 часа PERPS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PERPS е $ 0.00577625, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PERPS има промяна от +0.52% за последния час, +1.64% за 24 часа и -11.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Perps DAO (PERPS)

Пазарна капитализация $ 349.62K$ 349.62K $ 349.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 349.62K$ 349.62K $ 349.62K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Perps DAO е $ 349.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PERPS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 349.62K.