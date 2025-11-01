Информация за цената за Perpcoin (PERPCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00022624 $ 0.00022624 $ 0.00022624 24-часов нисък $ 0.00024405 $ 0.00024405 $ 0.00024405 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00022624$ 0.00022624 $ 0.00022624 24-часов висок $ 0.00024405$ 0.00024405 $ 0.00024405 Рекорд за всички времена $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Най-ниска цена $ 0.00010475$ 0.00010475 $ 0.00010475 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) -1.28% Промяна на цената (7д) +17.91% Промяна на цената (7д) +17.91%

Цената в реално време за Perpcoin (PERPCOIN) е$0.00023215. През последните 24 часа PERPCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00022624 до най-висока стойност $ 0.00024405, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PERPCOIN е $ 0.00265271, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010475.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PERPCOIN има промяна от +0.37% за последния час, -1.28% за 24 часа и +17.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Perpcoin (PERPCOIN)

Пазарна капитализация $ 233.31K$ 233.31K $ 233.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 233.31K$ 233.31K $ 233.31K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Perpcoin е $ 233.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PERPCOIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.31K.