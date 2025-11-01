Информация за цената за PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 145.5 $ 145.5 $ 145.5 24-часов нисък $ 147.59 $ 147.59 $ 147.59 24-часов висок 24-часов нисък $ 145.5$ 145.5 $ 145.5 24-часов висок $ 147.59$ 147.59 $ 147.59 Рекорд за всички времена $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Най-ниска цена $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Промяна на цената (1ч) -0.11% Промяна на цената (1д) -0.90% Промяна на цената (7д) -3.60% Промяна на цената (7д) -3.60%

Цената в реално време за PepsiCo xStock (PEPX) е$146.19. През последните 24 часа PEPX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 145.5 до най-висока стойност $ 147.59, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEPX е $ 177.28, а най-ниската цена за всички времена е $ 137.74.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEPX има промяна от -0.11% за последния час, -0.90% за 24 часа и -3.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PepsiCo xStock (PEPX)

Пазарна капитализация $ 185.73K$ 185.73K $ 185.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Циркулиращо предлагане 1.27K 1.27K 1.27K Общо предлагане 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

Текущата пазарна капитализация на PepsiCo xStock е $ 185.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEPX е 1.27K, като общото предлагане е 24118.33789782. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.53M.