Токеномика на Pepper Meme (PEPPER) Открийте ключова информация за Pepper Meme (PEPPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Pepper Meme (PEPPER) $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Официален уебсайт: https://pepper.meme Купете PEPPER сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepper Meme (PEPPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepper Meme (PEPPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Рекорд за всички времена: $ 0.0086013 $ 0.0086013 $ 0.0086013 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00801338 $ 0.00801338 $ 0.00801338 Научете повече за цената на Pepper Meme (PEPPER)

Токеномика на Pepper Meme (PEPPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepper Meme (PEPPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPPER, разгледайте цената в реално време на токените PEPPER!

Прогноза за цената за PEPPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPPER? Нашата страница за прогноза за цената PEPPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEPPER сега!

