Токеномика на Pepito (PEPITO) Открийте ключова информация за Pepito (PEPITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepito (PEPITO) This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Официален уебсайт: http://pepitocto.com Купете PEPITO сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepito (PEPITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepito (PEPITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.74K Общо предлагане: $ 999.49M Циркулиращо предлагане: $ 999.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.74K Рекорд за всички времена: $ 0.00207133 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Pepito (PEPITO)

Токеномика на Pepito (PEPITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepito (PEPITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPITO, разгледайте цената в реално време на токените PEPITO!

Прогноза за цената за PEPITO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPITO? Нашата страница за прогноза за цената PEPITO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEPITO сега!

