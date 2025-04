Какво е PEPi (PEPI)

$PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist.

