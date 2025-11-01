Информация за цената за PEPETO (PEPETO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.068676$ 0.068676 $ 0.068676 Най-ниска цена $ 0.00003379$ 0.00003379 $ 0.00003379 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +38.34% Промяна на цената (7д) +38.34%

Цената в реално време за PEPETO (PEPETO) е$0.00056012. През последните 24 часа PEPETO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEPETO е $ 0.068676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003379.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEPETO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +38.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PEPETO (PEPETO)

Пазарна капитализация $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PEPETO е $ 56.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEPETO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 56.01K.