Информация за цената за PepeNode (PEPENODE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001464 $ 0.00001464 $ 0.00001464 24-часов нисък $ 0.051813 $ 0.051813 $ 0.051813 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001464$ 0.00001464 $ 0.00001464 24-часов висок $ 0.051813$ 0.051813 $ 0.051813 Рекорд за всички времена $ 0.084315$ 0.084315 $ 0.084315 Най-ниска цена $ 0.00001464$ 0.00001464 $ 0.00001464 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) -99.91% Промяна на цената (7д) -- Промяна на цената (7д) --

Цената в реално време за PepeNode (PEPENODE) е$0.00003418. През последните 24 часа PEPENODE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001464 до най-висока стойност $ 0.051813, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEPENODE е $ 0.084315, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001464.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEPENODE има промяна от +1.10% за последния час, -99.91% за 24 часа и -- за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PepeNode (PEPENODE)

Пазарна капитализация $ 34.18K$ 34.18K $ 34.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.18K$ 34.18K $ 34.18K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PepeNode е $ 34.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEPENODE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.18K.