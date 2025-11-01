Информация за цената за PePenguin (PENGUIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000454 $ 0.00000454 $ 0.00000454 24-часов нисък $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000454$ 0.00000454 $ 0.00000454 24-часов висок $ 0.00000643$ 0.00000643 $ 0.00000643 Рекорд за всички времена $ 0.00100794$ 0.00100794 $ 0.00100794 Най-ниска цена $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +41.52% Промяна на цената (7д) -23.35% Промяна на цената (7д) -23.35%

Цената в реално време за PePenguin (PENGUIN) е$0.00000642. През последните 24 часа PENGUIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000454 до най-висока стойност $ 0.00000643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PENGUIN е $ 0.00100794, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000159.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PENGUIN има промяна от -0.00% за последния час, +41.52% за 24 часа и -23.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PePenguin (PENGUIN)

Пазарна капитализация $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PePenguin е $ 6.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PENGUIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.42K.