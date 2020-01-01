Токеномика на PepeMusk (PEPEMUSK) Открийте ключова информация за PepeMusk (PEPEMUSK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PepeMusk (PEPEMUSK) PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. Официален уебсайт: https://www.pepemusk.vip

Токеномика и анализ на цената за PepeMusk (PEPEMUSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PepeMusk (PEPEMUSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 204.21K $ 204.21K $ 204.21K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 204.21K $ 204.21K $ 204.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020421 $ 0.00020421 $ 0.00020421 Научете повече за цената на PepeMusk (PEPEMUSK)

Токеномика на PepeMusk (PEPEMUSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PepeMusk (PEPEMUSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPEMUSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPEMUSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPEMUSK, разгледайте цената в реално време на токените PEPEMUSK!

