Токеномика на Pepek Philippe (PEPEK) Открийте ключова информация за Pepek Philippe (PEPEK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Pepek Philippe (PEPEK) Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Официален уебсайт: https://pepek.vip

Токеномика и анализ на цената за Pepek Philippe (PEPEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepek Philippe (PEPEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.34K Общо предлагане: $ 898.89M Циркулиращо предлагане: $ 898.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00100376 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Pepek Philippe (PEPEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepek Philippe (PEPEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPEK, разгледайте цената в реално време на токените PEPEK!

Прогноза за цената за PEPEK Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPEK? Нашата страница за прогноза за цената PEPEK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

