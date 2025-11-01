Информация за цената за PEPECAT (PEPECAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00319628 - $ 0.00346715
24-часов нисък: $ 0.00319628
24-часов висок: $ 0.00346715
Рекорд за всички времена: $ 0.01174348
Най-ниска цена: $ 0.00002295
Промяна на цената (1ч): -0.43%
Промяна на цената (1д): +3.27%
Промяна на цената (7д): -11.94%

Цената в реално време за PEPECAT (PEPECAT) е$0.0033232. През последните 24 часа PEPECAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00319628 до най-висока стойност $ 0.00346715, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEPECAT е $ 0.01174348, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002295.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEPECAT има промяна от -0.43% за последния час, +3.27% за 24 часа и -11.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PEPECAT (PEPECAT)

Пазарна капитализация: $ 3.30M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 3.30M
Циркулиращо предлагане: 989.74M
Общо предлагане: 989,738,781.498997

Текущата пазарна капитализация на PEPECAT е $ 3.30M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEPECAT е 989.74M, като общото предлагане е 989738781.498997. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.30M.