Токеномика на pepeAI (PEPEAI) Открийте ключова информация за pepeAI (PEPEAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за pepeAI (PEPEAI) First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Официален уебсайт: https://pepeai.org Купете PEPEAI сега!

Токеномика и анализ на цената за pepeAI (PEPEAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за pepeAI (PEPEAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.29K $ 144.29K $ 144.29K Общо предлагане: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Циркулиращо предлагане: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 144.29K $ 144.29K $ 144.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00351458 $ 0.00351458 $ 0.00351458 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014431 $ 0.00014431 $ 0.00014431 Научете повече за цената на pepeAI (PEPEAI)

Токеномика на pepeAI (PEPEAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на pepeAI (PEPEAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPEAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPEAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPEAI, разгледайте цената в реално време на токените PEPEAI!

