One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. Официален уебсайт: https://pepeundead.com

Токеномика и анализ на цената за Pepe Undead (PEPEZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe Undead (PEPEZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Общо предлагане: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M Циркулиращо предлагане: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pepe Undead (PEPEZ)

Токеномика на Pepe Undead (PEPEZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe Undead (PEPEZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPEZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPEZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPEZ, разгледайте цената в реално време на токените PEPEZ!

Прогноза за цената за PEPEZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPEZ? Нашата страница за прогноза за цената PEPEZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

