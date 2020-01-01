Токеномика на Pepe Trump (PTRUMP) Открийте ключова информация за Pepe Trump (PTRUMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe Trump (PTRUMP) Purely a memecoin Официален уебсайт: https://pepetrumpcoin.io Купете PTRUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepe Trump (PTRUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe Trump (PTRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 808.05K $ 808.05K $ 808.05K Общо предлагане: $ 992.98M $ 992.98M $ 992.98M Циркулиращо предлагане: $ 992.98M $ 992.98M $ 992.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 808.05K $ 808.05K $ 808.05K Рекорд за всички времена: $ 0.01756735 $ 0.01756735 $ 0.01756735 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000981 $ 0.0000981 $ 0.0000981 Текуща цена: $ 0.00082193 $ 0.00082193 $ 0.00082193 Научете повече за цената на Pepe Trump (PTRUMP)

Токеномика на Pepe Trump (PTRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe Trump (PTRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PTRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PTRUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PTRUMP, разгледайте цената в реално време на токените PTRUMP!

Прогноза за цената за PTRUMP Искате ли да знаете какъв път може да поеме PTRUMP? Нашата страница за прогноза за цената PTRUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PTRUMP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!