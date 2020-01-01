Токеномика на Pepe the King Prawn (PRAWN) Открийте ключова информация за Pepe the King Prawn (PRAWN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe the King Prawn (PRAWN) PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Официален уебсайт: https://x.com/PepeKing_Prawn Купете PRAWN сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepe the King Prawn (PRAWN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe the King Prawn (PRAWN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 134.94K $ 134.94K $ 134.94K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.94K $ 134.94K $ 134.94K Рекорд за всички времена: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013428 $ 0.00013428 $ 0.00013428 Научете повече за цената на Pepe the King Prawn (PRAWN)

Токеномика на Pepe the King Prawn (PRAWN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe the King Prawn (PRAWN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRAWN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRAWN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRAWN, разгледайте цената в реално време на токените PRAWN!

Прогноза за цената за PRAWN Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRAWN? Нашата страница за прогноза за цената PRAWN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRAWN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!