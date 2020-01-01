Токеномика на Pepe the Frog (PEPEBNB)
Информация за Pepe the Frog (PEPEBNB)
PepeBNB is a community-driven memecoin that pays homage to the popular meme character Pepe the Frog, known for breaking the internet with his quirky and irreverent personality. As a meme token, PepeBNB is built on the fundamental of a strong and active community, with a shared love of memes, humor, and all things internet culture.
PepeBNB is designed to be a fun and lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, offering users a unique and playful way to participate in the crypto market. Users can buy and sell PepeBNB on various cryptocurrency exchanges, as well as use it to make purchases and transactions within the PepeBNB community.
But PepeBNB is more than just a memecoin. It's a community of like-minded individuals who share a passion for memes and internet culture. The platform offers a space where members can connect with each other, share their favorite memes, and engage in discussions about all things internet-related.
As a community-driven token, PepeBNB is built on the principle of decentralization, with no central authority or control. Anyone can participate in the network as a validator, helping to verify transactions and maintain the integrity of the blockchain.
Overall, PepeBNB is a fun and innovative way to participate in the world of cryptocurrencies, built on the strong foundation of a passionate and active community. Whether you're a seasoned crypto investor or a newcomer to the space, PepeBNB offers a unique and engaging way to explore the world of memecoins and internet culture.
Токеномика и анализ на цената за Pepe the Frog (PEPEBNB)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe the Frog (PEPEBNB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Pepe the Frog (PEPEBNB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Pepe the Frog (PEPEBNB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PEPEBNB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PEPEBNB токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPEBNB, разгледайте цената в реално време на токените PEPEBNB!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.