Токеномика на Pepe On Fire (PFIRE) Открийте ключова информация за Pepe On Fire (PFIRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe On Fire (PFIRE) Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development Официален уебсайт: https://pepeonfire.xyz

Токеномика и анализ на цената за Pepe On Fire (PFIRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe On Fire (PFIRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 127.97K $ 127.97K $ 127.97K Общо предлагане: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T Циркулиращо предлагане: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.97K $ 127.97K $ 127.97K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pepe On Fire (PFIRE)

Токеномика на Pepe On Fire (PFIRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe On Fire (PFIRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PFIRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PFIRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PFIRE, разгледайте цената в реално време на токените PFIRE!

Прогноза за цената за PFIRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PFIRE? Нашата страница за прогноза за цената PFIRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PFIRE сега!

