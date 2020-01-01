Токеномика на Pepe on Doge (PODGE) Открийте ключова информация за Pepe on Doge (PODGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe on Doge (PODGE) PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Официален уебсайт: https://pepeondoge.com

Токеномика и анализ на цената за Pepe on Doge (PODGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe on Doge (PODGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 177.67K $ 177.67K $ 177.67K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 177.67K $ 177.67K $ 177.67K Рекорд за всички времена: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017768 $ 0.00017768 $ 0.00017768 Научете повече за цената на Pepe on Doge (PODGE)

Токеномика на Pepe on Doge (PODGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe on Doge (PODGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PODGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PODGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PODGE, разгледайте цената в реално време на токените PODGE!

Прогноза за цената за PODGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PODGE? Нашата страница за прогноза за цената PODGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PODGE сега!

