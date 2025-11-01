БорсаDEX+
Цената в реално време на Pepe Heimer днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PEHEM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PEHEM в MEXC сега.Цената в реално време на Pepe Heimer днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PEHEM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PEHEM в MEXC сега.

Повече за PEHEM

PEHEMценова информация

Какво представлява PEHEM

Официален уебсайт на PEHEM

Токеномика на PEHEM

PEHEM ценова прогноза

Pepe Heimer Лого

Pepe Heimer цена (PEHEM)

Не се намира в списъка

1 PEHEM към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Pepe Heimer (PEHEM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:47:26 (UTC+8)

Информация за цената за Pepe Heimer (PEHEM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Pepe Heimer (PEHEM) е--. През последните 24 часа PEHEM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEHEM е $ 0.03357127, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEHEM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pepe Heimer (PEHEM)

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pepe Heimer е $ 87.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEHEM е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.13K.

История на цените за Pepe Heimer (PEHEM) USD

През днешния ден промяната в цената на Pepe Heimer към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Pepe Heimer към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Pepe Heimer към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Pepe Heimer към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0+7.93%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Pepe Heimer (PEHEM) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Pepe Heimer (USD)

Колко ще струва Pepe Heimer (PEHEM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pepe Heimer (PEHEM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pepe Heimer.

Проверете прогнозата за цената за Pepe Heimer сега!

PEHEM към местни валути

Токеномика на Pepe Heimer (PEHEM)

Разбирането на токеномиката на Pepe Heimer (PEHEM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PEHEM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Pepe Heimer (PEHEM)

Колко струва Pepe Heimer (PEHEM) днес?
Цената в реално време на PEHEM в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PEHEM към USD?
Текущата цена на PEHEM към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pepe Heimer?
Пазарната капитализация за PEHEM е $ 87.13K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PEHEM?
Циркулиращото предлагане на PEHEM е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PEHEM?
PEHEM постигна ATH цена от 0.03357127 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PEHEM?
PEHEM достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на PEHEM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PEHEM е -- USD.
Ще се повиши ли PEHEM тази година?
PEHEM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PEHEM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:47:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pepe Heimer (PEHEM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

