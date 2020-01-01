Токеномика на Pepe Clanker (PEPEC) Открийте ключова информация за Pepe Clanker (PEPEC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe Clanker (PEPEC) Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn't just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Официален уебсайт: https://pepeclankerbase.com

Токеномика и анализ на цената за Pepe Clanker (PEPEC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe Clanker (PEPEC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 185.47K Общо предлагане: $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 185.47K Рекорд за всички времена: $ 4.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.091327 Текуща цена: $ 0.185889

Токеномика на Pepe Clanker (PEPEC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe Clanker (PEPEC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPEC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPEC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за PEPEC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPEC? Нашата страница за прогноза за цената PEPEC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

