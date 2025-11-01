Текущата пазарна капитализация на Pentagon Pizza Watch е $ 817.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PPW е 999.99M, като общото предлагане е 999989352.4163438. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 817.48K.

Цената в реално време за Pentagon Pizza Watch (PPW) е--. През последните 24 часа PPW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PPW е $ 0.00229383, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за Pentagon Pizza Watch (PPW) USD

През днешния ден промяната в цената на Pentagon Pizza Watch към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Pentagon Pizza Watch към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на Pentagon Pizza Watch към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на Pentagon Pizza Watch към USD беше $ 0.