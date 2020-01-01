Токеномика на Penpie (PNP) Открийте ключова информация за Penpie (PNP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Penpie (PNP) What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token. Официален уебсайт: https://www.pendle.magpiexyz.io/stake Купете PNP сега!

Токеномика и анализ на цената за Penpie (PNP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Penpie (PNP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.35M $ 18.35M $ 18.35M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.88M $ 34.88M $ 34.88M Рекорд за всички времена: $ 7.01 $ 7.01 $ 7.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.589859 $ 0.589859 $ 0.589859 Текуща цена: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Научете повече за цената на Penpie (PNP)

Токеномика на Penpie (PNP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Penpie (PNP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PNP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PNP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PNP, разгледайте цената в реално време на токените PNP!

Прогноза за цената за PNP Искате ли да знаете какъв път може да поеме PNP? Нашата страница за прогноза за цената PNP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PNP сега!

