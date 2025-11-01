Информация за цената за penny stock (PENNYSTOCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00017022$ 0.00017022 $ 0.00017022 Най-ниска цена $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.26% Промяна на цената (7д) -2.26%

Цената в реално време за penny stock (PENNYSTOCK) е$0.0000118. През последните 24 часа PENNYSTOCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PENNYSTOCK е $ 0.00017022, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000832.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PENNYSTOCK има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за penny stock (PENNYSTOCK)

Пазарна капитализация $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Циркулиращо предлагане 998.00M 998.00M 998.00M Общо предлагане 997,999,387.868975 997,999,387.868975 997,999,387.868975

Текущата пазарна капитализация на penny stock е $ 11.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PENNYSTOCK е 998.00M, като общото предлагане е 997999387.868975. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.77K.