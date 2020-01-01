Токеномика на Pengycoin (PENGY)
Информация за Pengycoin (PENGY)
Pengycoin is a meme community on Solana, and our website represents the culture we take great pride in—it simulates an operating system. Initially, our founder, an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and open-source projects from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun 2024.
This is a purely community-driven project. When our founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today.
Now, Pengycoin has evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, we aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to our rap album. It’s also available on Apple Music, Spotify, and YouTube Music. We also created a decentralized chat service called PengyChat and developed a mobile app for Solana Mobile’s SAGA and Seeker phones. Recently, our new product PengyAI has also been integrated into PengyOS and has received strong support and retweet from Solana Mobile!
This project is full of narrative and challenges, but thanks to the growing support of community volunteers, Pengycoin has reached new heights. The journey continues, just like our song - Road to Billions.
Токеномика и анализ на цената за Pengycoin (PENGY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pengycoin (PENGY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Pengycoin (PENGY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Pengycoin (PENGY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PENGY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PENGY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PENGY, разгледайте цената в реално време на токените PENGY!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.