Информация за цената за Penguru (PENGURU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003134 $ 0.00003134 $ 0.00003134 24-часов нисък $ 0.00003276 $ 0.00003276 $ 0.00003276 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003134$ 0.00003134 $ 0.00003134 24-часов висок $ 0.00003276$ 0.00003276 $ 0.00003276 Рекорд за всички времена $ 0.00078496$ 0.00078496 $ 0.00078496 Най-ниска цена $ 0.00003098$ 0.00003098 $ 0.00003098 Промяна на цената (1ч) -0.35% Промяна на цената (1д) +3.66% Промяна на цената (7д) -2.70% Промяна на цената (7д) -2.70%

Цената в реално време за Penguru (PENGURU) е$0.00003249. През последните 24 часа PENGURU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003134 до най-висока стойност $ 0.00003276, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PENGURU е $ 0.00078496, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003098.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PENGURU има промяна от -0.35% за последния час, +3.66% за 24 часа и -2.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Penguru (PENGURU)

Пазарна капитализация $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K Циркулиращо предлагане 850.58M 850.58M 850.58M Общо предлагане 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Текущата пазарна капитализация на Penguru е $ 27.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PENGURU е 850.58M, като общото предлагане е 850576444.953077. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.70K.