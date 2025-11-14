Токеномика на penguin wif backpack (WIFBAG) Открийте ключова информация за penguin wif backpack (WIFBAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за penguin wif backpack (WIFBAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за penguin wif backpack (WIFBAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.35K $ 7.35K $ 7.35K Общо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Циркулиращо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.35K $ 7.35K $ 7.35K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на penguin wif backpack (WIFBAG) Купете WIFBAG сега!

Информация за penguin wif backpack (WIFBAG) Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1974412555377397916

Токеномика на penguin wif backpack (WIFBAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на penguin wif backpack (WIFBAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIFBAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIFBAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIFBAG, разгледайте цената в реално време на токените WIFBAG!

Прогноза за цената за WIFBAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIFBAG? Нашата страница за прогноза за цената WIFBAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

