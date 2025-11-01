Информация за цената за penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -%0,31 Промяна на цената (1д) +%2,88 Промяна на цената (7д) -%27,20 Промяна на цената (7д) -%27,20

Цената в реално време за penguin wif backpack (WIFBAG) е--. През последните 24 часа WIFBAG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WIFBAG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WIFBAG има промяна от -%0,31 за последния час, +%2,88 за 24 часа и -%27,20 за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за penguin wif backpack (WIFBAG)

Пазарна капитализация $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Циркулиращо предлагане 999,83M 999,83M 999,83M Общо предлагане 999.833.163,932234 999.833.163,932234 999.833.163,932234

Текущата пазарна капитализация на penguin wif backpack е $ 13,11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WIFBAG е 999,83M, като общото предлагане е 999833163.932234. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13,11K.