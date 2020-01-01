Токеномика на Penguin Finance (PEFI) Открийте ключова информация за Penguin Finance (PEFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Penguin Finance (PEFI) Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Официален уебсайт: https://penguinfinance.org/ Купете PEFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Penguin Finance (PEFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Penguin Finance (PEFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 108.58K $ 108.58K $ 108.58K Общо предлагане: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Циркулиращо предлагане: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 108.58K $ 108.58K $ 108.58K Рекорд за всички времена: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00566544 $ 0.00566544 $ 0.00566544 Научете повече за цената на Penguin Finance (PEFI)

Токеномика на Penguin Finance (PEFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Penguin Finance (PEFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEFI, разгледайте цената в реално време на токените PEFI!

Прогноза за цената за PEFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEFI? Нашата страница за прогноза за цената PEFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

