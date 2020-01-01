Токеномика на Pencils Protocol (DAPP) Открийте ключова информация за Pencils Protocol (DAPP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pencils Protocol (DAPP) Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll's zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Официален уебсайт: https://pencilsprotocol.io/ Бяла книга: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Pencils Protocol (DAPP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pencils Protocol (DAPP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 240.86K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 57.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 422.07K Рекорд за всички времена: $ 1.058 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00375115 Текуща цена: $ 0.00422165

Токеномика на Pencils Protocol (DAPP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pencils Protocol (DAPP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAPP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAPP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAPP, разгледайте цената в реално време на токените DAPP!

