Информация за цената за PEKONG (PEKONG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001201 $ 0.00001201 $ 0.00001201 24-часов нисък $ 0.00001236 $ 0.00001236 $ 0.00001236 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001201$ 0.00001201 $ 0.00001201 24-часов висок $ 0.00001236$ 0.00001236 $ 0.00001236 Рекорд за всички времена $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Най-ниска цена $ 0.00001185$ 0.00001185 $ 0.00001185 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.90% Промяна на цената (7д) -6.31% Промяна на цената (7д) -6.31%

Цената в реално време за PEKONG (PEKONG) е$0.00001236. През последните 24 часа PEKONG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001201 до най-висока стойност $ 0.00001236, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEKONG е $ 0.00150724, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001185.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEKONG има промяна от 0.00% за последния час, +2.90% за 24 часа и -6.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PEKONG (PEKONG)

Пазарна капитализация $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Циркулиращо предлагане 999.68M 999.68M 999.68M Общо предлагане 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

Текущата пазарна капитализация на PEKONG е $ 12.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEKONG е 999.68M, като общото предлагане е 999683333.370075. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.36K.