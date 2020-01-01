Токеномика на PEKO (PEKO) Открийте ключова информация за PEKO (PEKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PEKO (PEKO) Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success! Официален уебсайт: https://pekosolana.com/ Бяла книга: https://pekosolana.com/ Купете PEKO сега!

Токеномика и анализ на цената за PEKO (PEKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PEKO (PEKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.77K $ 4.77K $ 4.77K Общо предлагане: $ 951.73M $ 951.73M $ 951.73M Циркулиращо предлагане: $ 951.73M $ 951.73M $ 951.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.77K $ 4.77K $ 4.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00591015 $ 0.00591015 $ 0.00591015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PEKO (PEKO)

Токеномика на PEKO (PEKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PEKO (PEKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEKO, разгледайте цената в реално време на токените PEKO!

Прогноза за цената за PEKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEKO? Нашата страница за прогноза за цената PEKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEKO сега!

