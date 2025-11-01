Информация за цената за Pek (PEK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001728 $ 0.00001728 $ 0.00001728 24-часов нисък $ 0.00001843 $ 0.00001843 $ 0.00001843 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001728$ 0.00001728 $ 0.00001728 24-часов висок $ 0.00001843$ 0.00001843 $ 0.00001843 Рекорд за всички времена $ 0.00030701$ 0.00030701 $ 0.00030701 Най-ниска цена $ 0.0000145$ 0.0000145 $ 0.0000145 Промяна на цената (1ч) -3.03% Промяна на цената (1д) -7.08% Промяна на цената (7д) -31.04% Промяна на цената (7д) -31.04%

Цената в реално време за Pek (PEK) е$0.00001706. През последните 24 часа PEK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001728 до най-висока стойност $ 0.00001843, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEK е $ 0.00030701, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000145.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEK има промяна от -3.03% за последния час, -7.08% за 24 часа и -31.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pek (PEK)

Пазарна капитализация $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pek е $ 17.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.06K.