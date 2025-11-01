Информация за цената за Pege (PEGECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001713 $ 0.00001713 $ 0.00001713 24-часов нисък $ 0.00001807 $ 0.00001807 $ 0.00001807 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001713$ 0.00001713 $ 0.00001713 24-часов висок $ 0.00001807$ 0.00001807 $ 0.00001807 Рекорд за всички времена $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Най-ниска цена $ 0.00001707$ 0.00001707 $ 0.00001707 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +2.77% Промяна на цената (7д) -11.91% Промяна на цената (7д) -11.91%

Цената в реално време за Pege (PEGECOIN) е$0.00001786. През последните 24 часа PEGECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001713 до най-висока стойност $ 0.00001807, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEGECOIN е $ 0.00722476, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001707.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEGECOIN има промяна от -0.50% за последния час, +2.77% за 24 часа и -11.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pege (PEGECOIN)

Пазарна капитализация $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Циркулиращо предлагане 998.60M 998.60M 998.60M Общо предлагане 998,601,909.217897 998,601,909.217897 998,601,909.217897

Текущата пазарна капитализация на Pege е $ 17.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEGECOIN е 998.60M, като общото предлагане е 998601909.217897. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.84K.