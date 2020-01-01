Токеномика на Pegaxy (PGX) Открийте ключова информация за Pegaxy (PGX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pegaxy (PGX) Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Официален уебсайт: https://pegaxy.io/

Токеномика и анализ на цената за Pegaxy (PGX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pegaxy (PGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 603.79K $ 603.79K $ 603.79K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 440.49M $ 440.49M $ 440.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Рекорд за всички времена: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Текуща цена: $ 0.00137073 $ 0.00137073 $ 0.00137073 Научете повече за цената на Pegaxy (PGX)

Токеномика на Pegaxy (PGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pegaxy (PGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PGX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PGX, разгледайте цената в реално време на токените PGX!

Прогноза за цената за PGX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PGX? Нашата страница за прогноза за цената PGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

