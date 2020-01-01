Токеномика на PEENO (PEENO) Открийте ключова информация за PEENO (PEENO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PEENO (PEENO) Step into the neon-soaked world of Peeno, a meme token like no other! In an alternate universe where it's always the 80s and crypto reigns supreme, Peeno is the ultimate ladies' man and crypto millionaire. With his irresistible charm and daring escapades, he invites you on a wild journey filled with arcade games, Italo Disco beats, and high-stakes crypto deals in a dazzling retro-futuristic wonderland. Официален уебсайт: https://peeno.meme Купете PEENO сега!

Токеномика и анализ на цената за PEENO (PEENO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PEENO (PEENO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K Рекорд за всички времена: $ 0.00153994 $ 0.00153994 $ 0.00153994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PEENO (PEENO)

Токеномика на PEENO (PEENO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PEENO (PEENO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEENO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEENO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEENO, разгледайте цената в реално време на токените PEENO!

Прогноза за цената за PEENO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEENO? Нашата страница за прогноза за цената PEENO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEENO сега!

