Цената в реално време на Peengu днес е 0.00004495 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PEENGU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PEENGU в MEXC сега.

Повече за PEENGU

PEENGUценова информация

Какво представлява PEENGU

Официален уебсайт на PEENGU

Токеномика на PEENGU

PEENGU ценова прогноза

Peengu Лого

Peengu цена (PEENGU)

Не се намира в списъка

1 PEENGU към USD - цена в реално време:

--
----
+0.70%1D
mexc
USD
Peengu (PEENGU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:20:37 (UTC+8)

Информация за цената за Peengu (PEENGU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00004432
$ 0.00004432
24-часов нисък
$ 0.00004539
$ 0.00004539
24-часов висок

$ 0.00004432
$ 0.00004432

$ 0.00004539
$ 0.00004539

$ 0.00014284
$ 0.00014284

$ 0.00003484
$ 0.00003484

-0.76%

+0.96%

-0.27%

-0.27%

Цената в реално време за Peengu (PEENGU) е$0.00004495. През последните 24 часа PEENGU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004432 до най-висока стойност $ 0.00004539, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEENGU е $ 0.00014284, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003484.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEENGU има промяна от -0.76% за последния час, +0.96% за 24 часа и -0.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Peengu (PEENGU)

$ 44.32K
$ 44.32K

--
--

$ 44.32K
$ 44.32K

985.87M
985.87M

985,868,910.9955742
985,868,910.9955742

Текущата пазарна капитализация на Peengu е $ 44.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEENGU е 985.87M, като общото предлагане е 985868910.9955742. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 44.32K.

История на цените за Peengu (PEENGU) USD

През днешния ден промяната в цената на Peengu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Peengu към USD беше $ +0.0000090173.
През последните 60 дни промяната в цената на Peengu към USD беше $ -0.0000246736.
През последните 90 дни промяната в цената на Peengu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.96%
30 дни$ +0.0000090173+20.06%
60 дни$ -0.0000246736-54.89%
90 дни$ 0--

Какво е Peengu (PEENGU)

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Peengu (PEENGU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Peengu (USD)

Колко ще струва Peengu (PEENGU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Peengu (PEENGU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Peengu.

Проверете прогнозата за цената за Peengu сега!

PEENGU към местни валути

Токеномика на Peengu (PEENGU)

Разбирането на токеномиката на Peengu (PEENGU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PEENGU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Peengu (PEENGU)

Колко струва Peengu (PEENGU) днес?
Цената в реално време на PEENGU в USD е 0.00004495 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PEENGU към USD?
Текущата цена на PEENGU към USD е $ 0.00004495. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Peengu?
Пазарната капитализация за PEENGU е $ 44.32K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PEENGU?
Циркулиращото предлагане на PEENGU е 985.87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PEENGU?
PEENGU постигна ATH цена от 0.00014284 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PEENGU?
PEENGU достигна ATL цена от 0.00003484 USD.
Какъв е обемът на търговията на PEENGU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PEENGU е -- USD.
Ще се повиши ли PEENGU тази година?
PEENGU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PEENGU за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Peengu (PEENGU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,541.22

$3,851.11

$0.02865

$186.82

$1.0004

$3,851.11

$109,541.22

$186.82

$2.5093

$1,085.25

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000742

$0.09590

$0.000641

$0.00000094

$0.7754

$0.0037

$0.00025

