Информация за цената за Peengu (PEENGU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00004432 24-часов висок $ 0.00004539 Рекорд за всички времена $ 0.00014284 Най-ниска цена $ 0.00003484 Промяна на цената (1ч) -0.76% Промяна на цената (1д) +0.96% Промяна на цената (7д) -0.27%

Цената в реално време за Peengu (PEENGU) е$0.00004495. През последните 24 часа PEENGU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004432 до най-висока стойност $ 0.00004539, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEENGU е $ 0.00014284, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003484.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEENGU има промяна от -0.76% за последния час, +0.96% за 24 часа и -0.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Peengu (PEENGU)

Пазарна капитализация $ 44.32K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 44.32K Циркулиращо предлагане 985.87M Общо предлагане 985,868,910.9955742

Текущата пазарна капитализация на Peengu е $ 44.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PEENGU е 985.87M, като общото предлагане е 985868910.9955742. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 44.32K.