Токеномика на Peanut the Doge (PDOGE) Открийте ключова информация за Peanut the Doge (PDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Peanut the Doge (PDOGE) A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter Официален уебсайт: https://pdoge.io/ Купете PDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Peanut the Doge (PDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Peanut the Doge (PDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.86K $ 12.86K $ 12.86K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.86K $ 12.86K $ 12.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00191019 $ 0.00191019 $ 0.00191019 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Peanut the Doge (PDOGE)

Токеномика на Peanut the Doge (PDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Peanut the Doge (PDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PDOGE, разгледайте цената в реално време на токените PDOGE!

Прогноза за цената за PDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PDOGE? Нашата страница за прогноза за цената PDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PDOGE сега!

