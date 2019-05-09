Токеномика на PEAKDEFI (PEAK) Открийте ключова информация за PEAKDEFI (PEAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PEAKDEFI (PEAK) PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Официален уебсайт: http://peakdefi.com/ Купете PEAK сега!

Токеномика и анализ на цената за PEAKDEFI (PEAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PEAKDEFI (PEAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 321.22K $ 321.22K $ 321.22K Общо предлагане: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Циркулиращо предлагане: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (оценка при пълна реализация): $ 403.63K $ 403.63K $ 403.63K Рекорд за всички времена: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019447 $ 0.00019447 $ 0.00019447 Научете повече за цената на PEAKDEFI (PEAK)

Токеномика на PEAKDEFI (PEAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PEAKDEFI (PEAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEAK, разгледайте цената в реално време на токените PEAK!

Прогноза за цената за PEAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEAK? Нашата страница за прогноза за цената PEAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEAK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!