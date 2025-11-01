Информация за цената за Peak Internet Male Performance (PIMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) +1.83% Промяна на цената (7д) -16.69% Промяна на цената (7д) -16.69%

Цената в реално време за Peak Internet Male Performance (PIMP) е--. През последните 24 часа PIMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIMP е $ 0.00115542, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIMP има промяна от -1.11% за последния час, +1.83% за 24 часа и -16.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Peak Internet Male Performance (PIMP)

Пазарна капитализация $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,405,475.428881 999,405,475.428881 999,405,475.428881

Текущата пазарна капитализация на Peak Internet Male Performance е $ 9.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIMP е 999.41M, като общото предлагане е 999405475.428881. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.74K.